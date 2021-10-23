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Demet Akalın'dan Hadise'ye kavga çıkartacak gönderme

Altın Kelebek Ödülleri'nde ''En İyi Kadın Şarkıcı'' kategorisinde Demet Akalın ve Hadise aynı katagoride aday gösterildi. Ödülü kimin kazanacağı merak edilirken Demet Akalın'ın bir kullanıcının Hadise ile ilgili yorumuna cevabı tartışma çıkaracak gibi.

Magazin 23.10.2021, 11:25 23.10.2021, 11:34
Demet Akalın'dan Hadise'ye kavga çıkartacak gönderme

Ödülü kimin kazanacağı merak konusu olurken, Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla gündemde olan Hadise'nin sevenleri sosyal medyadan destek verdi.

Sosyal medyada bir kullanıcı "Hadise fark atar" yorumunu yazdı. Demet Akalın ise yoruma verdiği cevapta "Atmış zaten fake hesap hepsi" yazmasıyla gündeme geldi.

Demet Akalın'a başka bir kullanıcı, "sen kendin buna inanıyor musun cidden ya... Azıcık daha yaratıcı olsanız keşke" yanıtını verdi.

Hadise'nin bu iddia karşısında vereceği cevap merak ediliyor.

#Demet Akalın #Hadise
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