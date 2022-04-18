Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne istedi?
Şarkıcı Demet Akalın, Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar programında görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gece 00.00'dan sonra uygulanan müzik yasağının kaldırılmasını rica ettiğini söyledi.
Akalın, Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u yanına çağırdığını ve çalışmalara başlayacaklarının sözünü aldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen iftar programında sanatçılarla bir araya geldi.
Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Cenk Eren, “Sayın Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katılan değerli sanatçılarımız müzik yasağını gündeme getirdiler mi acaba? Bilgilendirirlerse bizleri, memnun oluruz” ifadelerini kullandı.
Cenk Eren’e yanıt
Davete katılan şarkıcı Demet Akalın, bu paylaşıma yanıt vererek, “Bilgilendireyim… Elbette… Belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim söyledim” dedi.
“Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u yanına çağırdığını da ifade eden Akalın, “Hatta kendisi Kültür Bakanımızı yanına çağırdı. Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım… Bekleyeceğiz, saygılar Cenk Bey” açıklamasını yaptı.
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