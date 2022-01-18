Demet Akalın ağlayarak anlattı! İbrahim Erkal vasiyetinde ondan ne istedi?

İbrahim Erkal'ın vasiyetinde kendisiyle ilgili bir kısmın olduğunu söyleyen Demet Akalın, gözyaşlarına da hakim olamadı. Akalın, açıklamasında 'Karısı söylemiş bunu' dedi.

Beyaz TV’de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programının canlı yayın konuğu olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, programın son dakikalarında yaptığı bir açıklama sonrası duygusal anlar yaşadı.

Ünlü türkücü İbrahim Erkal'ın vasiyetindeki Demet Akalın detayı herkesi duygulandırdı.

Evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve 29 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden İbrahim Erkal vasiyetinde Demet Akalın'ın da adını geçirmiş.

Demet Akalın, bir İbrahim Erkal albümünde yer alacağıyla ilgili açıklamasında "İbrahim Erkal'ın vasiyeti var. Bana ilk basında arkadaşlar söyledi, karısı söylemiş. Şarkıya varıncaya kadar yazmış 'Bunu okumasını istiyorum' diye. Ben altından kalkamam dedim o kadar seviyorum..." dedi.

Demet Akalın açıklamasının devamında gözyaşlarını tutamadı.