Defne Samyeli ekranlara geri dönüyor

Bir süredir ekranlardan uzak olan Defne Samyeli, dizilere geri dönme kararı aldı. Bu sezon yayın hayatına başlayan bazı dizilerle görüşen Samyeli, Atv'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Aldatmak ile el sıkıştı.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; perşembe akşamları seyirciyi ekran başına toplayan dizide Samyeli, Elmas isminde bir avukata hayat verecek.

En son Star Tv'de yayınlanan Sol Yanım dizisinde rol alan Defne Samyeli'nin, bu sezon Yalı Çapkını ve Ömer dizilerinden de teklif aldığı fakat reddettiği biliniyordu.