Danla Bilic ve Yusuf Engin aşkı bitti

Ünlü YouTuber Danla Bilic, 'Tatlıcı' lakaplı sevgilisi Berat Demir'le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ardından kozmetik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Yusuf Engin'le birliktelik yaşayan Bilic, aradığı mutluluğu yine bulamadı.

Çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıktığı da görüldü. Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Bilic ile Engin, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.