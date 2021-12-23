Danilo Zanna, MasterChef Antalya bölümünde neden yer almadı?
MasterChef'in Antalya bölümünde jüride ünlü şef Danilo Zanna yer almadı. Yarışmayı Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu sundu.
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde ünlü şef Danilo Zanna yer almadı. Antalya'da çekimleri yapılan programın jürisinde Danilo Zanna'nın olmaması izleyenleri şaşırttı. Şef Somer Sivrioğlu ise Zanna'nın özel bir nedenle Antalya'daki çekime katılamadığını duyurdu. Danilo Zanna'nın 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek ile boşanma davasının Antalya çekimleriyle aynı güne denk gelmesi nedeniyle programda yer alamadığı öğrenildi.
MasterChef Türkiye yarışması 22 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde Antalya'ya konuk oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Antalya bölgesindeki yemekler yapıldı ve özel konuklara ikram edildi.
Danilo Zanna, Antalya'ya gidemedi
Şef Somer Sivrioğlu, Zanna'nın özel bir nedenle bölüme katılamadığını açıkladı. Zanna'nın çekimleri 15 ve 16 Aralık'ta yapılan bölümde yer almamasının nedeni ise boşanma davası olduğu ortaya çıktı.
Boşanma davasıyla aynı güne denk geldi
Ünlü şef Zanna, 15 Aralık günü 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek ile tek celsede boşandı. Çiftin boşanma davası İstanbul 17. Aile Mahkemesi'nde görüldü.
Mahkeme, Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'i ortak velayet vererek boşanmalarına karar verdi.
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