'Danilo Zanna ile aşk mı yaşıyorsunuz?' sorusuna Pelin Zaman'dan cevap
MasterChef yarışmasının jürilerinden olan Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten tek celsede boşandı. Zanna'nın MasterChef'ten elenen Pelin Zaman ile 'yasak aşk' yaşadığı iddia edilmişti. İlk açıklama Pelin Zaman'dan geldi.
Magazin 19.12.2021, 16:04
MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Pelin Zaman, elenmesine rağmen gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz günlerde boşanan Danilo Zanna ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen MasterChef Pelin, hayranlarının sorularına samimiyetle yanıt verdi.
Gökhan Akar ile aşk yaşamasına rağmen bu aşkı samimi bulmayan takipçileri Zaman'a Danilo Şef'i de sordu.
"Aşk yaşıyorum ama..."
"Danilo Şef'le aşk yaşadığınız doğru mu?" sorusuna yanıt veren Pelin Zaman "Aşk yaşıyorum, evet ama Gökhan Akar ile" diye cevap verdi.
Pelin Zaman, şarkıcı Gökhan Akar ile aşk yaşıyor.
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