CZN Burak'ın son hali şaşırttı!

17 Aralık‘ta vizyona çıkan 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' (Spider Man: No Way Home) filmin özel gösterimi, önceki akşam City's Nişantaşı Cinewam'da yapıldı. Gösterime ünlü işletmeci Burak Özdemir de katıldı.

CZN Burak, gösterimi ünlü Tiktok fenomeni Erkan Ünlü birlikte izledi.

Bu arada City's Nişantaşı Cinewam yöneticileri Hakan Aşkar, Beyza Tahmaz, Beste Toksoy, Fırat Camcı ve Nuri Çalışır gösterimi izleyenler arasındaydı.

Snob Magazin