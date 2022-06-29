Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı yıllar sonra ortaya çıktı

Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın, kalbinin durması nedeniyle dün gece ambulansla hastaneye kaldırıldı. 85 yaşındaki oyuncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cüneyt Arkın'ın ölümü sonrası sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.

"KALBİ DURDU"

Hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital’da yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın’ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

1972 yılında Betül Cüreklibatır ile hayatını birleştiren Cüneyt Arkın'ın bu evlilikten Murat ve Kaan adında iki oğlu bulunuyor.

1964 yılında ilk evliliğini sınıf arkadaşı Güler Mocan ile yapan Arkın, 1966 yılında kızları Filiz'i kucaklarına almıştı.

KIZIYLA GÖRÜŞMÜYORDU

Cüneyt Arkın'ın kızıyla 50 yılı aşkın süredir görüşmediği biliniyordu.

FİLİZ CANLI KİMDİR?

Filiz Canlı'nın annesi doktor Güler Mocan babası ise oyuncu Cüneyt Arkın'dır.

1964 yılında nikah masasına oturan ikilinin 1966'da Filiz adını verdiklerini kızları dünyaya geldi. Ancak çift Filiz Canlı'nın doğumunun üzerinden henüz 2 yıl geçmişken yollarını ayırdı.

Şimdilerde 55-56 yaşlarında olan Filiz Canlı uzun yıllar babasını görmemiş ve annesiyle birlikte büyümüştür.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan Canlı, London School Of Economics'te Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimi bölümünde misafir öğrenci olarak dersler almıştır.

Ülkemizin ilk yönetim koçlarından biri olan Filiz Canlı bu meslekle İngiltere'de tanışmıştır.

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde Master yapmış olan Filiz Canlı evlidir ve Defne adında bir kızı vardır.

Kariyerinin ilk adımlarını Brüksel de bulunan Avrupa Birliği Komisyonu'nun eğitim bölümünde atan Canlı enerji bilişim teknolojileri ve sigorta sektörlerinde uzun yıllar çalışmıştır.

Humanplus adlı şirkette 2002'den beri kurucu genel müdür olarak çalışmıştır. Burada birçok farklı sektörlerden onlarca firmaya eğitim ve koçluk hizmeti vermiştir.

Filiz Canlı Aile Şirketleri koçu ve Yönetim koçu olarak mesleğini sürdürmektedir.