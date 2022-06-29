banner38

Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı yıllar sonra ortaya çıktı

Hayatta olduğu süre boyunca 2 oğluyla sık sık poz veren Cüneyt Arkın'ın Filiz Canlı adında bir kızı olduğu ortaya çıktı.

Magazin 29.06.2022, 10:50
Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı yıllar sonra ortaya çıktı

Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın, kalbinin durması nedeniyle dün gece ambulansla hastaneye kaldırıldı. 85 yaşındaki oyuncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cüneyt Arkın'ın ölümü sonrası sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti. 

"KALBİ DURDU"

Hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital’da yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın’ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

1972 yılında Betül Cüreklibatır ile hayatını birleştiren Cüneyt Arkın'ın bu evlilikten Murat ve Kaan adında iki oğlu bulunuyor.

1964 yılında ilk evliliğini sınıf arkadaşı Güler Mocan ile yapan Arkın, 1966 yılında kızları Filiz'i kucaklarına almıştı.

KIZIYLA GÖRÜŞMÜYORDU

Cüneyt Arkın'ın kızıyla 50 yılı aşkın süredir görüşmediği biliniyordu.

FİLİZ CANLI KİMDİR?

Filiz Canlı'nın annesi doktor Güler Mocan babası ise oyuncu Cüneyt Arkın'dır.

1964 yılında nikah masasına oturan ikilinin 1966'da Filiz adını verdiklerini kızları dünyaya geldi. Ancak çift Filiz Canlı'nın doğumunun üzerinden henüz 2 yıl geçmişken yollarını ayırdı.

Şimdilerde 55-56 yaşlarında olan Filiz Canlı uzun yıllar babasını görmemiş ve annesiyle birlikte büyümüştür.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan Canlı, London School Of Economics'te Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimi bölümünde misafir öğrenci olarak dersler almıştır.

Ülkemizin ilk yönetim koçlarından biri olan Filiz Canlı bu meslekle İngiltere'de tanışmıştır.

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde Master yapmış olan Filiz Canlı evlidir ve Defne adında bir kızı vardır.

Kariyerinin ilk adımlarını Brüksel de bulunan Avrupa Birliği Komisyonu'nun eğitim bölümünde atan Canlı enerji bilişim teknolojileri ve sigorta sektörlerinde uzun yıllar çalışmıştır.

Humanplus adlı şirkette 2002'den beri kurucu genel müdür olarak çalışmıştır. Burada birçok farklı sektörlerden onlarca firmaya eğitim ve koçluk hizmeti vermiştir.

Filiz Canlı Aile Şirketleri koçu ve Yönetim koçu olarak mesleğini sürdürmektedir.

#Cüneyt Arkın #türk sineması
Yorumlar (0)
banner35
28
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner23