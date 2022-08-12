Cüneyt Arkın'ın oğlundan duygulandıran paylaşım

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın'ın, Haziran ayında 85 yaşında hayatını kaybetmesi hayranlarını ve ailesini derinden etkiledi. Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babası ve kardeşiyle olan bir fotoğrafı yayınlayarak duygusal bir paylaşımda bulundu.

Türk Sineması'nın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından hayranları başta olmak üzere çocukları da babalarına olan özlemlerini dile getiriyorlar. Cüneyt Arkın'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Murat Arkın, babası ve kardeşinin yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak gördüğü rüyasını anlattı.

Murat Arkın'ın paylaşımı şu şekilde:

"Ne muhteşem bir geceydi. Daha dün salıncakta otururken diyordum 'babam çıkıp şimdi gelse, yanından kimse ayıramaz beni' diye. Tüm gece beraberdik. Kucağındaydım. O koca vücuduyla sarmıştı beni. Yatarken kas ağrıları ve hafif ateşli yatmıştım. Elleri yüzümdeydi. Sarı kazak vardı üstünde. Dudağıyla ateşimi ölçtü. Dudakları hiç ayrılmak istemezmişçesine alnıma yapıştı kaldı. Ben yan yattığım için belimin ağrıdığını hissediyordum, ama sanki rüya olduğunu biliyormuşçasına kıpırdarsam sihir bozulacak diye yerimden kımıldamıyordum. Öyle yattım kucağında, dudakları alnımda."