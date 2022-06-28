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Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu

Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Magazin 28.06.2022, 16:15 28.06.2022, 16:16
Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu

Sanatçının resmi Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre, Arkın için 30 Haziran'da 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek.

Arkın'ın cenazesi, anma töreninin sonrasında, öğlen namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Hesapta ayrıca şu paylaşım yapıldı:

"Çok acı kaybımız merhume Hacı Halise Cüreklibatır ve merhum Hacı Yakup Cüreklibatır'ın değerli oğlu, Murat, Kaan ve Filiz'in sevgili babaları, Deniz ve Aslı'nın kayınpederi, Cemre, Polat, Tara, Arkın, Zeynep, Defne ve Sarp'ın dedeleri Betül Cüreklibatır'ın kıymetli eşi Türk sanat dünyasının duayeni, kıymetlimiz Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."

- Kalbi durarak hastaneye kaldırıldı

Sanatçının vefatına ilişkin Liv Hospital'da yapılan basın açıklamasında konuşan Prof. Dr. Ferah Ece, sanatçının gece saatlerinde yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ece, "Dün gece yarısından sonra ambulansla kalp durmasıyla hastanemize başvuran sanatçımız, maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ailesi başta olmak üzere, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." dedi.

Sanatçının kalp durmasıyla geldiği için büyük ihtimalle kardiyak bir problemi olduğuna işaret eden Ece, "Belli bir yaştan sonra kalp kasları da çok kuvvetli olmadığı için kardiyak ve solunum sebeptir diye düşünebiliriz. Akciğerlerin hasarlı olması kardiyak olarak da yük bindiriyor kalbe. Bu nedenle yaşlılığın verdiği etkiyle de organlar gençlikteki gibi kuvvetli değil." ifadelerini kullandı.

Liv Hospital'dan yapılan yazılı açıklamada da "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın, kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Liv Hospital ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."??????? ifadesi kullanıldı.

- 300'ü aşkın filmde başrol aldı

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan sanatçı, Hacı Yakup ile Halise Cüreklibatır çiftinin çocuğu olarak, 8 Eylül 1937'de Eskişehir'in Karaçay köyünde dünyaya geldi.

Sanatçı, sırasıyla Eskişehir Necatibey İlkokulu, Eskişehir Ortaokulu ve Eskişehir Atatürk Lisesini bitirdi. Ardından İstanbul'a gelen sanatçı, 1962'de İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversitede okuduğu yıllarda, çeşitli dergilerde şiir ve hikaye denemeleri yayınlandı. Askerliğini Eskişehir'de yedek subay olarak yapan Arkın, vatani görevinin ardından bir dönem Adana ve civarında doktorluk yaptı. Asıl mesleği doktorluğu bırakan Arkın, 1963'te oyunculuğa başladı. 300'ü aşkın filmde başrol alan usta oyuncu, çok sayıda da ödül aldı, yönetmenlik ve senaristlik de yaptı.

#Cüneyt Arkın #cenazeye
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