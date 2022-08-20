Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.