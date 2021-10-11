Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu'nun kardeşi bakın kim çıktı!

Final yapan 'Çukur' dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 42 yaşındaki oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Kocaoğlu'nun kardeşinin ünlü oyuncu Gözde Kocaoğlu olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı.Gözde Kocaoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne dizisindeki performansıyla kariyer basamaklarına tırmandı. Birkaç yıl önce ikiliyi görenler sevgili zannetmişti ancak daha sonra gerçek ortaya çıkmıştı.

Kaynak: TV100