Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu dünya evine girdi
Çok Güzel Hareketler Bunlar, Alemin Kralı, Selena ve Mucize gibi sevilen projelerden tanıdığımız oyuncu Metin Yıldız (47), meslektaşı Ceylan Yılmaz (33) ile Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine girdi.
Magazin 30.12.2021, 16:08
Ünlü oyuncu Metin Yıldız, uzun süredir aşk yaşadığı Ceylan Yılmaz ile nikah masasına oturdu. İşte detaylar...
"SENİ BULDUM AŞKIM"
Bir hayli heyecanlı ve mutlu olduğu gözlenen Yıldız, "Bir ömür boyu birlikte olacağız inşallah sevgilim... Hayat bize mutlu olma şansı verdi aşkım. Seni buldum" ifadelerini kullandı.
Çift, nikah fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.
Metin Yıldız, 2013 yılında Elvan Pınar'dan boşanmıştı.
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