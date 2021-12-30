Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu dünya evine girdi

Ünlü oyuncu Metin Yıldız, uzun süredir aşk yaşadığı Ceylan Yılmaz ile nikah masasına oturdu. İşte detaylar...

"SENİ BULDUM AŞKIM"

Bir hayli heyecanlı ve mutlu olduğu gözlenen Yıldız, "Bir ömür boyu birlikte olacağız inşallah sevgilim... Hayat bize mutlu olma şansı verdi aşkım. Seni buldum" ifadelerini kullandı.

Çift, nikah fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Metin Yıldız, 2013 yılında Elvan Pınar'dan boşanmıştı.