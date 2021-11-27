Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızlarının aşkları bitti
Ekranların fenomen programı Çok Güzel Hareketler 2'nin kadrosunda yer alan Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Magazin 27.11.2021, 18:15 27.11.2021, 18:14
Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler, bir süredir aşk yaşıyordu.
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Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler'in sessiz sedasız ayrıldıkları ortaya çıktı.
Yaklaşık 1 senedir birlikte olan iki ismin birbirlerini takipten çıkarmaları gözlerden kaçmadı.
Çiftin yakın çevresine, "Ayrılmamızın nedeni ihanet değil" dediği öne sürüldü.
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