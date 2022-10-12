Cinayet Dosyası dizisinin yıldızı hayatını kaybetti

ABD yapımı suç dizisi Cinayet Dosyası ile dünyaca ünlü olan İngiliz oyuncu Dame Angela Lansbury, Los Angeles'daki evinde yaşamını yitirdi.

NBCnews'ün haberine göre, ailesi yaptığı açıklamada, Lansbury'nin 97. doğum gününe 5 gün kala uykusunda öldüğünü söyledi.

Aile, "Dame Angela Lansbury'nin çocukları, annelerinin Los Angeles'taki evinde uykusunda huzur içinde öldüğünü duyurmaktan dolayı üzgünler" dedi.

3 kez Oscar’a aday gösterilen Tony ödülü sahibi aktris, 80 yıllık kariyerinde 12 kez Emmy ödülüne aday gösterildi ancak ödülün sahibi olamadı.

ANGELA LANSBURY KİMDİR?

1925'de Londra'da doğan Dame Angela Lansbury daha sonra New York'a taşındı ve Feagin Drama Sanat Okulu'na katıldı.

1942'de bir partide bir Hollywood yöneticisi tarafından fark edildi ve 1944'te Gaslight filminde hizmetçi olarak ilk rolünü aldı.

1945’te Gaslight’taki hizmetçi rolü ve 1945’te Dorian Gray’in Portresi’nde Sibyl rolüyle ve 1962’de The Manchurian Candidate’deki rolüyle Oscar adaylığı kazandı.

Lansbury’e dünya çapında ün kazandıran ise, Cinayet Dosyası (Murder, She Wrote) dizisindeki dedektif Jessica Fletcher rolü oldu.

1984 yılında kabul ettiği Fletcher rolüyle Lansbury, yaklaşık 100 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.

2002’de Bafta’dan ömür boyu başarı ödülü alan Lansbury, 2013’te de 88 yaşındayken ömür boyu başarı için Oscar’a layık görüldü.

Lansbury, 19 yaşındayken aktör Richard Cromwell ve daha sonra İngiliz aktör ve yapımcı Peter Shaw ile iki kez evlendi. 2003’teki ölümüne kadar da 50 yıldan fazla bir süre birlikte yaşadılar.