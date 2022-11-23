Çılgın Sedat oğlu için dua istedi

2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlenen ve bu evliliğinden 2006 yılında önce Siraç sonra Yağız adında iki oğlu olan Çılgın Sedat, serebral palsi hastası hastası olan oğlu için dua istedi. İşte detaylar...

Önceki gün bir AVM'de görüntülenen Çılgın Sedat, serebral palsi hastası oğlu Siraç hakkında konuştu.

Çılgın Sedat, "Sizin de bildiğiniz üzere oğlumun uzun zamandır savaştığı bir hastalık var. Bununla ilgili bir tedavi süreci içerisine girdik. Kosova'da bir ameliyat durumumuz var" açıklamasını yaptı.

"OĞLUM YÜRÜYEBİLECEK..."

"Her şey yolunda giderse belki de oğlum yürüyebilecek. Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua bekliyorum" diyen şarkıcı, kısa süren sohbetin ardından alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

Geçtiğimiz yıllarda 2. Sayfa programına konuk olan Çılgın Sedat, oğlunun tedavi masrafı için tüm mal varlığını sattığını söyleyerek, Şenol İpek'in oğlunun rahatsızlığı için gerekli olan maddi desteği toplamak adına bir gece düzenlediğinden bahsetmişti.

Oğlunun hastalığının çok masraflı olduğunu söyleyen Sedat, kirasını öderken zorlandığını dile getirmişti.