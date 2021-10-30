Çiçeği burnunda ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Anne-baba olmaya hazırlanan Ece Çeşmioğlu (30) ile Taner Ölmez'den (35) çiftinden Taner Ölmez, bebeğin ismiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Magazin 30.10.2021, 15:05
Geçtiğimiz haziran ayında dünyaevine girdiği Ece Çeşmelioğlu’nun hamile olduğu iddialarını doğrulayan oyuncu Taner Ölmez, "Kızım olacak” şeklinde konuştu
"İlk duyduğum anda çok mutlu oldum" diyen 35 yaşındaki oyuncu, "İnanılmaz bir şey gerçekten, Allah isteyen herkese versin” ifadelerini kullandı. Bebeğin isminin ne olacağı sorulunca Ölmez, "Ben Zeynep’i çok istiyorum. Hayatıma giren bütün Zeynep’ler çok iyiydi, çok iyi insanlardı."
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