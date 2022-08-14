Cengiz Coşkun ve Beatrica Lorena dünya evine girdi

2014-2019 yılları arasında ekranlara gelen 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde canlandırdığı 'Turgut Alp' rolüyle şöhreti yakalayan Cengiz Coşkun, sekiz yıl önce Romanyalı Beatrica Lorena ile aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ünlü oyuncu ve sevgilisi, dün akşam dünyaevine girdi. Düğünden kareler sosyal medyadan yayınlanırken ilk paylaşım Coşkun'un eski rol arkadaşı ve nikah şahidi Engin Altan Düzyatan'dan geldi.

Daha önce 'Diriliş Ertuğrul', 'Dağ', 'Fetih 1453', 'Malazgirt 1071', 'Doktorlar' gibi yapımlarda rol alan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Cengiz Coşkun, 'Diriliş Ertuğrul' dizisindeki 'Turgut Alp' karakteriyle şöhreti yakalamıştı.

Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren 40 yaşındaki ünlü isim, zaman zaman özel hayatıyla da gündeme gelmişti.

Yaklaşık 8 yıl önce Romanyalı güzel Beatrica Lorena ile aşk yaşamaya başlayan Cengiz Coşkun'dan güzel haber geldi. İkili, uzun yıllardır devam eden mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.

Coşkun-Lorena çiftinin şahitliğini Diriliş Ertuğrul dizisinden rol arkadaşı Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar yaptı. Çifti bu mutlu gününde yönetmen Metin Günay ve birçok oyuncu dostu da yalnız bırakmadı.

"Mutluluklar kardeşim"

Öte yandan düğünden ilk paylaşım Engin Altan Düzyatan'dan geldi. Damadın nikah şahitliğini üstlenen yakışıklı oyuncu, törenden kareleri; "Mutluluklar kardeşim" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Rus dizisine dahil oldu

Diğer yandan bir süredir ekranlardan uzak olan Cengiz Coşkun, birkaç hafta önce Rusya’nın popüler dijital platformu Start’ta üç sezondur bir numara olan ‘Gold Diggers’ (Yeniden Başlat) dizisine dahil olmuştu.

Projenin dördüncü sezonunda yer alacak oyuncu, “Yapım son derece kaliteli, şık ve pahalı görünüyor. Bu rolle kariyerimdeki ilk uluslararası projede yer aldım" açıklamasını yapmıştı.

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