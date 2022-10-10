Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz cephesinde yeni gelişme

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Baht Oyunu' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'dan aşk itirafı gelmişti. Bu itiraf sonrası Cemre Baysel’in beş yıllık ilişkisini bitirdiği, Aytaç Şaşmaz’ın ise menajer sevgilisinden ayrıldığı konuşulmuştu.

Ardından ikili, Ulus'ta bir mekandan çıkarken objektiflere yansımıştı. Oyuncu çift, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakıp araçlarına binerek hızla gözlerden kaybolmuştu.

Aşklarını ilan ettiler

Baysel ile Şaşmaz, aşklarını Instagram hesaplarında "İyi ki!" notunu düşerek paylaştıkları fotoğraflarla ilan etmişti. Yakışıklı oyuncu, sevgilisini alnına etiketleyerek, birlikteliklerini gözler önüne sermişti.

Zaman zaman mutluluk pozlarını da takipçileriyle paylaşan ikili, deniz kenarında çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını yayınlamıştı. Ünlü çifte Damla Colbay, Hande Subaşı ve Tuğçe Açıkgöz gibi ünlü isimler yorum yapmıştı.

“İyi ki varsın, hep ol”

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz çiftinden Şaşmaz, geçtiğimiz ay 24 yaşına basmıştı. Sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla kutlayan Baysel, birlikte verdikleri pozlara; "İyi ki doğdun Süpermen’im... İyi ki varsın, hep ol!" notunu düşmüştü.

Cemre Baysel'in bu sözlerini karşılıksız bırakmayan Aytaç Şaşmaz ise sevgilisine; "Ben senin Süpermeninim!" yorumunu yapmıştı.

Birbirlerini sildiler

Birbirlerine çok yakıştırılan ve örnek olarak gösterilen çift, sosyal medya hesabından birbirini takipten çıkardı. Birbirini silen çiftin kesin ayrılık nedeni bilinmezken çiftten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Çiftin birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması da kafaları karıştırdı.