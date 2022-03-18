Cem Yılmaz yeni aşka yelken açtı!

Türkiye'nin en popüler komedyeni Cem Yılmaz, en son Serenay Sarıkaya ile adı anıldıktan sonra ilk kez Rüya Demirbulut'la yan yana görüntülendi. Netflix projesi Erşan Kuneri isimli dizinin kadrosunda yer alan Rüya Demirbulut'la yakınlaştığı öğrenilen Cem Yılmaz, geçtiğimiz akşam genç oyuncuyla yan yan görüntülendi. Cem Yılmaz'la görüntülenen Rüya Demirbulut'un kim olduğu ise merak konusu oldu.

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile adı anıldıktan sonra aşk hayatında sessizliğe gömülmüştü. Komedyenin önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışında genç oyuncu Rüya Demirbulut'la görüntülenmesi hakkındaki iddiaları alevlendirdi. 48 yaşındaki Cem Yılmaz'ın 1995 doğumlu genç oyuncu Rüya Demirbulut'la görüntülenmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin yan yana görüntülenmesinden sonra Rüya Demirbulut'un kim olduğu ve Cem Yılmaz'la yollarının nasıl kesiştiği merak konusu oldu.

İşte ayrıntılar..

Netflix'te yayınlanan Diamond Elite Platinium Plus isimli stand-up gösterisiyle adından söz ettiren Cem Yılmaz kendisinden 21 yaş küçük oyuncu Rüya Demirbulut ile yan yana görüntülendi.

Etiler’de bir mekan çıkışında kameralara yakalanan Cem Yılmaz, Rüya Demirbulut ikilisi magazin dünyasının gündemine bomba düştü. Projelerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Cem Yılmaz, adı Serenay Sarıkaya ile anıldıktan sonra uzun zamandır biriyle görüntülenmemişti. Rüya Demirbulut, Yılmaz'ın Netflix için hazırladığı Erşan Kuneri isimli dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

RÜYA DEMİRBULUT KİMDİR?

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rüya Helin Demirbulut, Güzel oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. 2015 yılında Lysistrara Düşleri isimli tiyatro oyununda sahne alan Demirbulut, 2019 yılında TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Tek Yürek isimli dizide rol aldı.

Reklam filmlerinde de boy gösteren Rüya Demirbulut, orta derecede İngilizce biliyor, yüzme sporu ile ilgileniyor. Demirbulut’un boyu 1.68 cm, kilosu ise 54’tür.

Rüya Demirbulut’un en son Cem Yılmaz’ın yeni filmi Erşan Kuneri’de rol aldığı biliniyor.