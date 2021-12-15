Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin yayın tarihi açıklandı

Türkiye'nin en popüler video akış platformu olan Netflix, Cem Yılmaz'ın son stand-up gösterisi Diamond Elite Platinum Plus'ın 31 Aralık'ta yayınlanacağını açıkladı.Türkiye'nin en popüler video akış platformu olan Netflix, Cem Yılmaz'ın son stand-up gösterisi Diamond Elite Platinum Plus'ın 31 Aralık'ta yayınlanacağını açıkladı.

Bi' fotoğraf çekinebilir miyiz? @CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus, 31 Aralık’ta sadece Netflix’te. pic.twitter.com/IwbDXlUkhx — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) December 15, 2021

Kaynak: Karar