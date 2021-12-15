Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin yayın tarihi açıklandı
Netflix Türkiye, Cem Yılmaz‘ın Diaomond Elite Platinum Plus stand up gösterisini yayınlamaya hazırlanıyor.
Magazin 15.12.2021, 14:14 15.12.2021, 14:19
Türkiye'nin en popüler video akış platformu olan Netflix, Cem Yılmaz'ın son stand-up gösterisi Diamond Elite Platinum Plus'ın 31 Aralık'ta yayınlanacağını açıkladı.Türkiye'nin en popüler video akış platformu olan Netflix, Cem Yılmaz'ın son stand-up gösterisi Diamond Elite Platinum Plus'ın 31 Aralık'ta yayınlanacağını açıkladı.
Bi' fotoğraf çekinebilir miyiz? @CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus, 31 Aralık’ta sadece Netflix’te. pic.twitter.com/IwbDXlUkhx— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) December 15, 2021
Kaynak: Karar
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