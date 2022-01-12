Cem Yılmaz'dan takipçisine büyük jest!
Müzik tutkusuyla da bilinen ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir hayranına orgunu hediye etti.
Komedyen Cem Yılmaz, takipçisine jest yaparak kendi kullandığı bir orgu hediye etti. Yılmaz, kendisine teşekkür eden hayranına, "Bizde yanlış olmaz! Güle güle kullan sevgili kardeşim" dedi.
İki gün önce paylaşım yapan Yılmaz, "Müzikle ilgilenen bir özel genç kardeşime Arturia Matrix Brute hediye ediyorum. Tek istediğim kanalında, sayfasından veyahut Twitter'dan uğraşı ile ilgili bir link paylaşması" notunu yazdı.
Ardından Yılmaz, müzikle ilgilenen bir takipçisine söz verdiği orgu hediye etti.Ünlü komedyen, Twitter üzerinden, "İlk sequence yazıldı. Tekrardan çok teşekkür ederim ağabey" diyen hayranına, "Bizde yanlış olmaz! Güle güle kullan sevgili kardeşim" yanıtını verdi.
Biz de yanlış olmaz :) Güle güle kullan sevgili kardeşim. https://t.co/EKA8X49AUo— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) January 11, 2022
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