Cem Yılmaz'dan 2 milyon 940 bin liralık NFT satışı

Sanat camiasının yeni trendi dijital sanat eserleri Türkiye'de de yavaş yavaş karşılığını buluyor. Cem Yılmaz, 15 gün içerisinde kripto sanat eserlerinden 76.28 Ethreum yani 2 milyon 940 bin TL gelir elde etti.

Opensea platformundan 15 gün önce ilk NFT'sini satan Cem Yılmaz, bugün itibarıyla 45 NFT'sine alıcı buldu.

Yılmaz bu satışlardan toplam 76.28 Ethereum gelir elde etti. Bu rakam bugün itibarıyla 2 milyon 940 bin liraya denk geliyor.

Cem Yılmaz en yüksek geliri 'Far a head' koleksiyonunun 'CYHEAD000000' isimli NFT'sinden elde etti.

Söz konusu NFT 10.69 Ethereum'a alıcı buldu. Bu miktar, bugün itibarıyla 411 bin liraya den geliyor.

Opensea'da yer alan bilgilere göre Cem Yılmaz bugüne kadar 91 NFT yarattı. Kalan NFT'lerinin açık artırma süreci devam ediyor.