Celil Nalçakan'ın iş ilanı sosyal medyada gündem oldu

Oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından yardımcı aradığını duyurdu. Nalçakan, haftanın 6 günü 12 saat çalışacak olan yardımcısına 5.500 TL maaş vereceğini belirtti. Ünlü oyuncunun iş ilanı sosyal medyada konuşuldu.

"AYLIK ÜCRET 5.500 TL"

Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı iş ilanında "Haftada 6 gün, günde 12 saat çalışacak sigara ve içki içmeyen, Beşiktaş'ta oturan, Beşiktaşlı ve ehliyetli 35 yaş üstü yardımcı arıyorum. Aylık ücret 5.500 TL" yazarak bir de iletişim bilgisi bıraktı.