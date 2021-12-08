Celil Nalçakan'ın iş ilanı sosyal medyada gündem oldu
ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde başrol oynayan Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından bir iş ilanı verdi. Nalçakan, işlerinde kendisine yardımcı olması için aradığı kişi de birçok kriter sıraladı.
Magazin 08.12.2021, 12:29
Oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından yardımcı aradığını duyurdu. Nalçakan, haftanın 6 günü 12 saat çalışacak olan yardımcısına 5.500 TL maaş vereceğini belirtti. Ünlü oyuncunun iş ilanı sosyal medyada konuşuldu.
"AYLIK ÜCRET 5.500 TL"
Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı iş ilanında "Haftada 6 gün, günde 12 saat çalışacak sigara ve içki içmeyen, Beşiktaş'ta oturan, Beşiktaşlı ve ehliyetli 35 yaş üstü yardımcı arıyorum. Aylık ücret 5.500 TL" yazarak bir de iletişim bilgisi bıraktı.
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