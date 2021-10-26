Cansu Tosun imaj değiştirdi

Oyuncu çift Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil, yazı Ege sahillerinde geçirmiş, iki ay önce Hollanda Amsterdam'daki 3.5 milyon TL'lik evlerine gitmişti.

İLK MAKASI KENDİSİ ATTI

Tosun, bir ara rasta yaptırdığı ama kısaltmaya kıyamadığı saçlarını kestirdi, ilk makası da kendi attı. Güzel oyuncunun yeni imajını eşi Erkan Kolçak Köstendil çok beğendi.