Çağlar Ökten'in oğlundan Seda Sayan'a sert sözler!

Ünlü sanatçı Seda Sayan, kendisinden 25 küçük Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da nikah masasına oturdu.

İstanbul'da sessiz sedasız dünyaevine giren çift, ardından balayı için Paris'e gitmişti.

Sayan, geçtiğimiz günlerde ise kayınvalidesi, kayınpederi ve eşinin oğlu Artur ile buluşmuşu. Şarkıcı, birlikte çekilen o karelerini sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

"O BENİM ANNEM DEĞİL!"

Ökten'in oğlu Artur, bir takipçisinin, "Sırtın yere gelmez oğlum. Seda annen var!" sözlerine verdiği yanıtla gündeme geldi. Artur, o kullanıcının yorumunu, "1- Seda benim annem değil, ben ona 'Abla' diyorum. 2- Benim sırtım gerçek annem sayesinde yere değmez, o benim arkamda. Seda abla değil." şeklinde cevapladı.

"GÖZLERİMİN İÇİ GÜLÜYOR"

Geçtiğimiz haftalarda muhabirlerin sorularını yanıtlayan Seda Sayan, "Hayatım çok iyi gidiyor, çok mutluyum. Baksanıza gözlerimin içi gülüyor. Eşim bu yaz Kaş’ta tatil yapmamızı istiyor. Onun dediği olacak, baş başa tatil yapacağız." açıklamasını yapmıştı.

"EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ"

Öte yandan Seda Sayan, verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim. Benimle 7. kez evlenmek için çabalayanlar var ama bende bir çaba yok." demişti