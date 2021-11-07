Çağla Şıkel yeni bir aşka mı yelken açtı?
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki akşam Bomanti’de bir mekanda gizemli erkek arkadaşıyla görüntülendi. İşte detaylar...
Magazin 07.11.2021, 11:22
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Şıkel ve erkek arkadaşının mekan içerisinde de samimi bir şekilde eğlendiği öne sürüldü.
Mekan çıkışında görüntülenen Şıkel'in keyifli halleri dikkat çekti.
Gizemli erkek arkadaş, Şıkel'in elinden tutarak aracına kadar eşlik etti.
Şıkel, özel hayat sorularını yanıtsız bıraktı.
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