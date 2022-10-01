Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un 'sevgili sözleşmesi' ortaya çıktı

Yedi yıl aynı yastığa baş koyan ikilinin, 2015 yılında boşandıkları dönem çocuklarının etkilenmemesi için yeni sevgilileriyle 'görüntü vermeme' sözleşmesi yaptığı ortaya çıktı. Sözleşmedeki tazminat detayı da dikkat çekti.

Emre Altuğ, 2008 yılında manken Çağla Şıkel ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 2015'te boşanmıştı. Altuğ ve Şıkel'in, Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunuyor. Yedi yıllık evliliklerini 2015 senesinde noktalayan manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, örnek bir aile oldu. Boşansalar bile çocukları için sık sık bir araya gelen ikili, örnek anne-baba olarak gösterilmeye devam ediyor.

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan ve son olarak 'Güldür Güldür Show'da izleyici karşısına çıkan Emre Altuğ, haziran ayında Armağan Çağlayan'ın sunuculuğunu üstlendiği YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu.

Eski eşiyle iletişimini anlattı

Çağla Şıkel ile ilişkisiyle ilgili Armağan Çağlayan'ın "Ben şunu merak ederim. Nasıl oluyor da oluyor? Çünkü bana göre sevgiliyken arkadaş olunmaz, arkadaşken sevgili olunmaz. Ben öyle düşünüyorum" demesi üzerine Altuğ konuştu.

Ünlü şarkıcı, "Biz arkadaş değiliz. Aynı çocukların annesi babayız, öyle bakmak lazım. Bizim bir arkadaşlığımız yok şey anlamında yani devamlı birbirimizle görüştüğümüz arkadaşlığımız yok doğal olarak yani. Ama egomuzu bir kenara bıraktık. Kolay bir şey de değiş onu söyleyeyim. Düşünsenize daha yeni ayrılmışsınız, boşanmışsınız illa ki ego savaşları, sürtüşmeler olacak " dedi.

"Sert bir manevra yapıp, çocukları ön planda tuttuk"

Emre Altuğ, sözlerine; "Bir de şu var 10 sene bütün programınızı birini düşünerek yapmışsınız. Alışkanlıktan kurtulmak bile 6 ay alıyor. Fakat biz orada sert bir manevra yapıp çocukları ön planda tuttuk. Yani çocukların bundan etkilenmemesini sağladık. Aynı sokakta oturuyoruz biz. Dolayısıyla çocuklar yan eve geçiyorlar gibi hissetsinler istedi. Zaten boşanmayı öyle açıkladım. Çocuklara 'İki odanız var, iki oda da oyuncaklarınız var' dedi. Bizim kafamız böyle bastı. Dolayısıyla çocuklar hiçbir sıkıntı yaşamadılar" diye devam etti.

“Sen bizde ne zaman kaldın?”

"Sadece benim orada kaldığım zamanı Uzay hiç hatırlamıyor" diyen Altuğ, bununla ilgili bir anısını da şu sözlerle anlattı:

“Hatta bir gün Uzay bir video gördü. Kuzey ve Çağla, beni doğum günümde pastayla uyandırıyor. Uzay şaşırdı, tanıdı odayı da annesinin odası. 'Sen bizde ne zaman kaldın?' dedi. (Gülüyor)”

"Nefret ederek ayrılmadım"

Öte yandan Çağla Şıkel de daha önce verdiği bir röportajda eski eşi Emre Altuğ için, "Çocuklarımın babasından nefret ederek ayrılmadım. Hayatımıza arkadaş olarak, iyi anne-baba olarak devam ediyoruz" demişti.

Yeni aşklarıyla görüntü vermemek için anlaştılar

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ’un, bugüne kadar sevgilileriyle poz vermemelerinin sebebi öğrenildi. Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu olan çiftin, boşandıktan sonra oğullarının magazinsel olaylardan etkilenmemesi için yeni aşklarıyla görüntü vermemek üzere anlaştıkları öğrenildi.

Yüklü miktarda tazminat!

Model ve şarkıcının, yaptığı anlaşmada her iki taraftan birinin basında aşk fotoğraflarının çıkması durumunda yüklü miktarda tazminat ödeyeceği konuşuluyor.

Sözleşme imzaladıkları söylenen ikilinin, boşandıktan sonra basına yeni sevgilileriyle karelerinin yansımaması dikkat çekti.