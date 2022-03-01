Çağla Şıkel'in hayranlarına üzücü haber!

43 yaşındaki Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandı. Sunuculuğunu üstlendiği 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programının canlı yayınına katılamayan Şıkel, hayranlarına sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

"BİR SÜRE DİNLENECEĞİM"

Ünlü manken, "Merak edenler için ilk kez pozitifiz ama iyiyiz bir süre dinleneceğiz." dedi.

ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel kimdir, nereli, kaç yaşında; Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Türk manken, oyuncu ve sunucudur.

Annesi Asuman Şıkel Adanalıdır, babası ise Karslı Azerbaycan Türklerindendir. Çağla Şıkel, İlkokula İstanbul’da 1985 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu’nda başladı. İlkokulu bitirdikten sonra yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Ortaokul eğitimini tamamlamıştır. 1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Lise öğrenimini bitirip, ardından 1997-1999 Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde mezun olmuştur.