Çağatay Ulusoy 'Centilmen' dizisiyle izleyici karşısına çıkacak
Ekranların sevilen oyuncularından Çağatay Ulusoy, Netflix yapımı bir diziye 'evet' dedi. Başarılı oyuncu OGM Pictures'ın 'Centilmen' dizisiyle izleyiciyle buluşacak.
Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan ve dijital platformlardaki projelere ağırlık veren Çağatay Ulusoy, son olarak Netflix yapımı bir diziye 'evet' dedi. Ünlü oyuncu, OGM Pictures'ın 'Centilmen' dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.
Ekranların popüler oyuncularından Çağatay Ulusoy, çekimlerini tamamladığı "Terzi" dizisinin ardından yeni bir diziyle el sıkıştı. Ulusoy’un yeni dizisinin adının "Centilmen" olduğu belirtilirken, projeyi Deniz Madanoğlu’nun yazdığı ve Onur Bilgetay'ın yöneteceği bildirildi.
'CENTİLMEN' DE NETFLIX'TE
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; yapımcılığını Onur Güvenatam’ın patronu olduğu OGM Pictures’ın üstleneceği dizi, tıpkı “Terzi” gibi Netflix’te seyirciyle buluşacak.
Son zamanlarda canlandırdığı farklı rollerle övgü toplayan Çağatay Ulusoy, dizide bir jigoloya hayat verecek. Dizinin cast çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
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