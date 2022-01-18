Çağan Irmak'ın merakla beklenen dizisine iki ünlü isim daha katıldı

Çektiği unutulmaz filmlerin yanı sıra Asmalı Konak başta olmak üzere birçok önemli diziye de imza atan ünlü yönetmen Çağan Irmak’ın yeni projesi merakla bekleniyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, O3 Medya için çekeceği 'Yaratılan' isimli dizinin yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanan Irmak, Erkan Kolçak Köstendil ve Taner Ölmez’le el sıkışmıştı.

Ünlü yönetmenin şimdi de iki ünlü oyuncuyla daha anlaştığı öğrenildi. Sıradışı hikayesiyle ilgi çeken dizide, son olarak 'Misafir' dizisinde rol alan Bülent Şakrak ve 'Camdaki Kız'da oynayan Devrim Yakut da rol alacak.