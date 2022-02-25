Buse Varol ve Alişan çifti cephesinde yeni gelişme!
Magazin gündeminde günlerdir boşanacak haberleriyle çalkalanan Alişan ve Buse Varol çifti cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Magazin gündeminden günlerdir düşmeyen Buse Varol ve Alişan çifti cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Alişan sosyal medya hesabından Buse Varol'un paylaşımını alıntılayarak paylaştı. Buse Varol'un 'Hiç gerek yoktu canım' mesajı dikkat çekti.
Magazin gündeminde günlerdir boşanacak haberleriyle çalkalanan Alişan ve Buse Varol çifti tarafından yeni gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak boşanmak için avukatlarına gizlice dilekçe verdikleri iddia edilen çift arasında buzlar eriyor.
Araları kızının doğum günü partisine çağrılmadığı gerekçesiyle açıldığı iddia edilen Alişan ve Buse Varol çiftinden yeni gelişmeler yaşandı.
Alişan, sosyal medya hesabından Buse Varol'ın paylaşımını alıntılayarak kendi hesabında paylaşımda bulundu.
Buse Varol'un ise, "Hiç gerek yoktu canım" diyerek Alişan'ı etiketlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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