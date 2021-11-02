Buse Varol 'Neden eşiniz yanınızda değil?' sorusuna cevap verdi
Buse Varol eşi Alişan'la haklarındaki ayrılık iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Varol, kendisine çok sayıda Alişan ile ilgili soru gelince "Alişan'ın 5 gün üst üste konserleri vardı. Yarın kavuşacağız" dedi.
Magazin 02.11.2021, 12:44
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüs nedeniyle ölümüyle yıkılan Alişan, zor günleri ailesiyle birlikte geride bırakmaya çalışıyor. Zamanının çoğunu ailesine ayıran Alişan ve Buse Varol çiftinin ayrılacağı iddiaları konuşulmuş çift iddiaları yalanlamıştı.
Buse Varol zor günlerin ardından sosyal medyaya da dönüş yapıyor. Takipçileriyle soru cevap yapan Varol evliliğiyle ilgili gelen sorulara yanıt verdi.
Varol, kendisine çok sayıda Alişan ile ilgili soru gelince "Alişan'ın 5 gün üst üste konserleri vardı. Yarın kavuşacağız" dedi.
2 çocuğu olan Buse Varol yeniden bebek istediğini de söyledi. Varol "Evet çok istiyorum anne olmak. İnşallah olur biraz uzun zaman sonra" dedi.
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