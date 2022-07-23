Burcu Özberk ve Murat Boz aynı projede buluşuyor
Burcu Özberk’in başrolünü Murat Boz’la paylaşacağı Rüyanda Görürsün filminin çekimleri Eylül ayında başlayacak.
Magazin 23.07.2022, 18:22
Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakteriyle izleyicinin gönlüne taht kuran Burcu Özberk'in bu defa tercihi dizi değil film oldu. Dijital bir platform için çekilecek ve ilk Türk yapımı olacak Rüyanda Görürsün isimli filmin sete çıkacağı tarih belli oldu.
Güneşin Kızları dizisinde dikkat çeken ve Afili Aşk hemen ardından da Aşk Mantık İntikam dizisiyle izleyenlerin büyük beğenisini toplayan Burcu Özberk, Rüyanda Görürsün projesiyle bir ilke imza atmış olacak.
Rüyanda Görürsün filmi Murat Boz’un beşinci, Burcu Özberk’in ise ilk filmi olacak.
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