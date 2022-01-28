Burcu Esmersoy'un story başına istediği ücret dudak uçuklattı

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy sosyal medyada iş birliği hikayelerini 80 binden 100 bine çıkardığı öğrenildi. Instagram'da 4 milyondan fazla takipçisi olan Esmersoy, 15 saniyelik her tanıtım için 80 bin lira alıyordu.

Birçok ünlü marka ile işbirliği yapan Esmersoyi tanıtım fiyatlarına zam yaptı.Burcu Esmersoy bundan sonra 15 saniyelik her tanıtımı için 100 bin lira alacak.