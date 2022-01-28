Burcu Esmersoy'un story başına istediği ücret dudak uçuklattı
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Burcu Esmersoy, Instagram'da attığı her hikayeden aldığı reklam ücreti ile ağızları açık bıraktı.
Magazin 28.01.2022, 12:33
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy sosyal medyada iş birliği hikayelerini 80 binden 100 bine çıkardığı öğrenildi. Instagram'da 4 milyondan fazla takipçisi olan Esmersoy, 15 saniyelik her tanıtım için 80 bin lira alıyordu.
Birçok ünlü marka ile işbirliği yapan Esmersoyi tanıtım fiyatlarına zam yaptı.Burcu Esmersoy bundan sonra 15 saniyelik her tanıtımı için 100 bin lira alacak.
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