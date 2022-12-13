Burcu Esmersoy'un sosyal medya reklam ücretine yaptığı zam dudak uçuklattı
Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile her daim adından söz ettiren Burcu Esmersoy'un, sosyal medya reklam ücretine zam yaptığı konuşuluyor. Ünlü sunucunun yeni yıl için belirlediği iddia edilen fiyat dudak uçuklattı.
Magazin 13.12.2022, 18:25
Güzel sunucu Burcu Esmersoy'un sosyal medyada 4 milyon takipçisi bulunuyor.
Yeni yıl için tanıtım fiyatını belirleyen sunucu, ana sayfasında süresiz kalacak post için dudak uçuklatan bir rakam istiyor.
Posta’da yer alan habere göre; Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabı üzerinden 2023'te yapacağı reklamlar için 100 bin TL talep ediyor.
Gün sayısına göre fiyatlar 30 bin TL'den başlıyor.
Sadece 24 saat görülebilen hikayelerde ürün tanıtma bedeli ise 30 bin TL.
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