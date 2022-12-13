Burcu Esmersoy'un sosyal medya reklam ücretine yaptığı zam dudak uçuklattı

Güzel sunucu Burcu Esmersoy'un sosyal medyada 4 milyon takipçisi bulunuyor.

Yeni yıl için tanıtım fiyatını belirleyen sunucu, ana sayfasında süresiz kalacak post için dudak uçuklatan bir rakam istiyor.

Posta’da yer alan habere göre; Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabı üzerinden 2023'te yapacağı reklamlar için 100 bin TL talep ediyor.

Gün sayısına göre fiyatlar 30 bin TL'den başlıyor.

Sadece 24 saat görülebilen hikayelerde ürün tanıtma bedeli ise 30 bin TL.