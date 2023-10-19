Burcu Esmersoy: İsrail'in yanında değilim

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un İsrailli oyuncu Gal Gadot'un sosyal medyada yer verdiği, "İsrail'in yanındayım" yazılı paylaşımını beğendiği iddiaları bir anda gündem oldu. Esmersoy kısa süre içinde açıklama yaparak, beğeninin bir hata sonucu gerçekleştiğini ifade etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Esmersoy, "Bu sabah hakaretlerle uyandım. Uzun süre sebebini anlayamadım" dedikten sonra detaylı bir açıklama yaptı.

"HATA KİMİNSE BULMAYA ÇALIŞIYORUM"

Esmersoy, Instagram hesabından yayınladığı açıklamada hakkında yapılan sert eleştirilere cevap verdi.

İşte Esmersoy'un açıklaması:

Çok üzgünüm, Gazze'deki El Ehli Hastanesi'nde meydana gelen 500'e yakın sivilin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı saldırı dahil olmak üzere yaşanan bu korkunç kıyıma ve suçsuz masum insanlara yapılan bu büyük zulme ve yaşatılan büyük korkuya her gün elimden geldiğince tepkimi gösteriyorum. Günlerdir bütün iyi niyetli insanlar gibi ben de paramparçayım. Bütün bunlara üzülürken bu sabah hakaretlerle uyandım. Uzun süre de sebebini anlayamadım. Sosyal medya hesaplarıma tahmin edersiniz ki ofis içinde çalıştığım arkadaşlarımın da erişimi mevcut, bu olaydaki hata her kiminse bulmaya çalışıyorum ama öncelikle durumla ilgili sizlere de açıklama yapmak istedim.

"İSRAİL İLE BİRLİKTE DURMUYORUM"

Ünlü isim, "Çok net bir şekilde söylemek isterim ki (bu konuda benim düşüncem keşke dünya barışını sağlasa) Gazze'de yaşananlar konusunda İsrail ile birlikte durmuyorum. Bunun aksini düşünmek bile beni benliğimden uzaklaştırır. Bu kimin daha duyarlı olduğu konusunda bir yarış değil, bu bir savaş. Günahsız insanlar ölürken, ben bu konuyla ilgili başka bir açıklama yapmaktan bile utanırım" ifadelerini kullandı.

"KAMUOYUNU ELİMDE OLMAYAN SEBEPLERLE MEŞGUL ETTİM"

Birlik olma çağrısında bulunan Esmersoy, "Şimdi birlik olma zamanı, hep birlikte savaşa, savaşın her türüne lanet etme zamanı. Biliyorum herkes hassas ama öfkemizi yanlış kanallara yönlendirmek yerine tüm dünyayı bu büyük felakete son verme konusunda birlik olmaya çağırma zamanı. Kamuoyunu elimde olmayan sebeplerden dolayı meşgul ettiğim için sonsuz mahcubum affedin lütfen" mesajını yazdı.