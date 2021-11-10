Burcu Biricik fenomen dizi Camdaki Kız'dan ayrılıyor mu?

Kanal D ekranlarından yayınlanan ve Burcu Biricik, Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'da Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik'in diziden ayrılacağı ve yerine Neslihan Atagül'ün geçeceği iddia edilmişti.

Biricik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddialara yanıt verdi. Oyuncu, ayrılığın söz konusu olmadığı söyledi.

Kaynak: Magazin Mahallesi