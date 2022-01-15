Burak Sergen kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle yakalandı

"Zaten aldatıldığım kanıtlandı" diyen Sadakatsiz'in Haluk'u ünlü oyuncu Burak Sergen, kendisinden yaşça küçük sevgilisi ile market alışverişinde görüntülendi.

"ALDATILDIĞIM KANITLANDI"

Alışveriş sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sergen "Alışverişe gelmiştik. Gizem arkadaşım, zaten tanışmıştınız." dedi. Koronavirüse yakalanıp iyileştikten sonra henüz yeni evlendiği eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığını öğrenen ünlü oyuncu, "Zaten aldatıldığım kanıtlandı. Bu yüzden davanın sonuçlanmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

AŞKA AÇIK KAPI BIRAKTI

Snob Magazin'de yer alan habere göre; yanındaki arkadaşı ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Sergen "Kendisi arkadaşım. Ama şu boşanma süreci belli olsun o zaman netleşir durumlar." diyerek aşka açık kapı bıraktı.

Snob Magazin