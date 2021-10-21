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Burak Özçivit 'set çalışanlarına hakaret' ettiği iddialarına cevap verdi

Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics'in Ulus 29'da düzenlediği davette hakkında çıkan iddialara yönelik açıklamada bulundu.

Magazin 21.10.2021, 17:12
Burak Özçivit 'set çalışanlarına hakaret' ettiği iddialarına cevap verdi

Oyuncu Burak Özçivit, rol aldığı Kuruluş Osman dizisinin setinde yaşadığı tatsızlıkla ilgili konuştu.

Set çalışanları, Özçivit’in kendilerine hakaret içerikli sözler söylediğini öne sürerek oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Özçivit, hakkındaki iddialar için şöyle dedi:

“Beni hepiniz tanıyorsunuz. Benim çizgim, duruşum belli. Bire bir beni ilgilendiren bir durum değil.”

#Burak Özçivit #set çalışanları
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