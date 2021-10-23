Burak Deniz ve Didem Soydan cephesinde flaş gelişme
Bir yıldır dolu dizgin aşk yaşayan Burak Deniz ve Didem Soydan çifti ayrıldı. İşte ayrılık haberiyle ilgili detaylar...
Magazin 23.10.2021, 15:26
Aşklarıyla sık sık magazin gündemine gelen Burak Deniz ve Didem Soydan cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Soydan ve Deniz, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
İkilinin yaşadıkları tartışma sonrası ayrılık kararı aldığı iddia edildi.
Burak Deniz, geçtiğimiz aylarda bir AVM'de görüntülenmişti. Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu gülerek geçiştirmişti.
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