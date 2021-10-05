Bülent Ersoy'u kahreden ölüm!

Geçtiğimiz yıl annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Bülent Ersoy, şimdi de baba acısı ile sarsıldı. Evde düşerek hastaneye kaldırılan babası Fikret Erkoç günler sonra hayatını kaybetti.

Aldığı ölüm haberi ile yıkılan Bülent Ersoy, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.