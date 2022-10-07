Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan yıllar sonra yeniden kavga etti
Bülent Ersoy 2013 yılında kendisine selam vermeyen Ajda Pekkan’a “hödük ve ucube” diye hakaret etmiş, ikili 2018’de barışmıştı. Ersoy bu kez de Pekkan’ın konser kıyafetlerine kafayı taktı.
Yaklaşık 6 yıl süren Ajda Pekkan - Bülent Ersoy küslüğünde sessizlik bozuldu. Bülent Ersoy, Ajda Pekkan'ı suçladı, Ajda Pekkan'ın yanıtı çok sert oldu.
Bülent Ersoy telefonla bağlandığı bir televizyon programında “İki tane ibici (varis) çorabı babam da giyse taş gibi olur” sözleriyle göndermede bulundu. Ersoy ayrıca “Ajda Pekkan’ın Almanya’da biletleri satılamayınca 3 konseri de iptal oldu” iddiasında bulundu.
AJDA PEKKAN'DAN CEVAP
Bu sözleri duyan Ajda Pekkan ise Bülent Ersoy’a Mevlana’nın şu sözüyle karşılık verdi: “Kimi sabrından susar, kimi saygısından kimi de sevgisinden.”
Ersoy’dan Pekkan'a cevap gecikmedi. Bülent Ersoy, Ajda Pekkan'ı alıntılayarak, “Her suskunluk saygı, sevgi, edep değildir! Bu suskunluk mağdur ettiğin, zarar verdiğin için vicdani bir suskunluk ve etik olmayan davranışının psikolojik suskunluğu olmasın! Her susan edebinden değil, bazen suçluluktan susar!” dedi.
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