Bülent Ersoy Nişantaşı'nı birbirine kattı

İstanbul'da alışveriş yapmak için Nişantaşı'na giden Bülent Ersoy, taksi bulamayınca ortalığı birbirine kattı.

Posta'da yer alan habere göre, mağaza çıkışı yarım saat taksi bekleyen Diva, sinirlerine hakim olamadı. Kalabalığın ortasında kalan sanatçı, bağırarak üşüdüğünü ve yorulduğunu söyleyerek gergin anlar yaşadı. Ünlü sanatçının yardımına ise bölgedeki görevliler yetişti.

Hızlı bir şekilde taksi bulunmasının ardından Bülent Ersoy evine döndü.