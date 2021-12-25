Bülent Ersoy Nişantaşı'nı birbirine kattı
Diva lakaplı Bülent Ersoy, önceki akşam alışveriş yapmak için Nişantaşı'na gitti. İşi bittikten sonra taksi bulamayan Ersoy, Nişantaşı'nda ortalığı birbirine kattı.
Magazin 25.12.2021, 14:15 25.12.2021, 14:18
İstanbul'da alışveriş yapmak için Nişantaşı'na giden Bülent Ersoy, taksi bulamayınca ortalığı birbirine kattı.
Posta'da yer alan habere göre, mağaza çıkışı yarım saat taksi bekleyen Diva, sinirlerine hakim olamadı. Kalabalığın ortasında kalan sanatçı, bağırarak üşüdüğünü ve yorulduğunu söyleyerek gergin anlar yaşadı. Ünlü sanatçının yardımına ise bölgedeki görevliler yetişti.
Hızlı bir şekilde taksi bulunmasının ardından Bülent Ersoy evine döndü.
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