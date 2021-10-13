Bülent Ersoy'dan 'seni diva değil divan yaparlar' diyen Mustafa Keser'e yanıt gecikmedi

Usta sanatçılar Bülent Ersoy ile Mustafa Keser 'Benzemez Kimse Bize' isimli programla sevenlerinin karşısına çıkmış, fakat program sadece iki bölüm devam edebilmişti.

MUSTAFA KESER'DEN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMALAR

Sonrasında zehir zemberek açıklamalar yapan ve Diva'nın yerli yersiz birçok kapris yaptığını anlatan Keser, "Her şeyi açıklayacağım" diyerek kamera karşısına geçmişti.Kendi YouTube hesabından paylaşım yapan Mustafa Keser, Ersoy hakkında "Ben 56 yıllık sanat hayatımda işime 56 saniye geç kalmadım. 14.00'te yapılacak çekim için 13.30'da oradaydım. Bekle ki zat-ı muhterem gelecek! Saat 16.00'da çıktı geldi. Bu nedir? Saygı yok. Bir makyaja girdi, 4 saat. Akşam 20.00'de çıktı" dedi.

"İŞİMİZİ YAPIP GİDELİM"

Keser, sözlerine; "Yapımcı programı benim yönetmemi istedi. Zat-ı muhterem zannetti ki, ondan rol çalıyorum. Benim rol çalmaya ihtiyacım yok. Kuliste çektim kenara bunu ona da söyledim. 'Bizimle 100 kişi çalışıyor, 4'le çarpsan 400 kişinin ekmek yemesine vesile olmuşuz. Yerli yersiz kaprisler yapma' dedim. 'Sen de şarkı söyle adam gibi işimizi yapıp gidelim' dedim" diye devam etti.

"KESER BABANIN UŞAĞI MI?"

"İlk programda o kadar toz kalkmadı ama ikinci programda karşısında sanki hizmetçisi var, marabası var gibi muamele etti bana. Bana oradan 'Keser' diye bağırıyor. Kimsin sen? Ben bu üsluptan rahatsız olduğum için bakmadım. Bir de 'Keser'i çağırdım bakmadı' diyor. Keser senin babanı uşağı mı?"

"SES MES KALMAMIŞ"

"İnsani ve ahlaki durumların neler olduğunu bu iki programda gördüm. Yönetmene bağırır, rejisöre bağırır, vokale bağırır. Uyamayan Bülent Hanım. Ses mes kalmamış. Rezalet bir okuyuş. Vokallere uyamıyor..."

"SENİ 'DİVA' DEĞİL DİVAN YAPARLAR"

"Gelelim 'Diva' meselesine. Divanın kelime anlamı, sanat dallarında üst düzey olarak bilgi, beceri ve donanıma sahip kadın sanatçıdır. Nesrin Sipahi, Gönül Akkor, Emel Sayın, Gönül Yazar... Bunlar varken sana mı kaldı? Seni Diva değil divan yaparlar!"

CANLI YAYINDA YANIT VERDİ

Tüm bu sözlerin ardından bir süre sessiz kalan Bülent Ersoy, bugün Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına konuk oldu. Ersoy Keser’in iddialarına tek tek cevap verdi."Herkes bu konuyu işledi, benim de cevap vermem, gerçekleri sunmam gerekirdi. O nedenle buradayım" diye Diva, şu açıklamaları yaptı:“Benim için yapılanları hiç umursamasam da eğer gerek görüyorsam haddini aşana cevap veririm. Somut göstergelerle, verilerle masanın üzerine atarım. Şahitlerle delillerle söylenenleri çürütürüm."

"OTURDUĞUM KOLTUK ONA BATTI"

"“Zaten program benim programım. Benim oturduğum koltuk ona battı. Ondan rahatsız oldu. Orada bana bir oda hazırlanmış görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?”

"ONU SEVMİYORUM"

“Mustafa Keser’i sevmiyorum. Bu tarz hareket eden insanlara sevgim vardı ise hiç bir dirhem sevgi kalmaz. 'Diva' denmezmiş de beni divan yaparlarmış."