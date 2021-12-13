Bu kadro çok konuşulacak! İşte Survivor All Star 2022 kadrosu

Acun Ilıcalı, seyircilerin merakla beklediği Survivor 2022 yarışmacılarını sosyal medyadan kamuoyuyla paylaştı. Zorlu parkurlarla mücadele konseptli yarışmanın yeni sezonu için net tarih belirlenmemekle birlikte ocak ya da şubat aylarında ekranlara gelmesi bekleniyor. İşte, Survivor 2022 All Star kadrosu...

* Adem Kılıçcı

* Avatar Atakan (Atakan Arslan)

* Furkan Kızılay

* Mert Öcal

* Sercan Yıldırım

* Barış Murat Yağcı

* Merve Aydın

* Nagihan Karadere

* Aycan Yanaç

* Elif Yıldırım Gören

* Batuhan Karacakaya

* Sema Aydemir

* Birsen Bekgöz

* Gökhan Keser

* Ogeday Girişken

* Evrim Keklik

* Nisa Bölükbaşı

* Yasin Obuz

* Anıl Berk Baki

* Hikmet Tuğsuz

* Sude Burcu

* Seda Ocak

* Gizem Kerimoğlu

* Berna Keklikler

* Ardahan Uzkanbaş

* Berkan Karabulut

Her yıl genellikle 'ocak' ve 'şubat' aylarında başlayan yarışma programının 2022 yılında ne zaman başlayacağı seyirciler arasında merak konusu. Bir sürpriz olmazsa programın ocak ya da şubat ayı sonunda TV8'de başlaması bekleniyor.