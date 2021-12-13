Bu kadro çok konuşulacak! İşte Survivor All Star 2022 kadrosu
İzleyicilerin senelerdir ilgiyle takip ettiği yarışma programı Survivor'ın All Star 2022 kadrosu belli oldu. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, geçen gün kişisel sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla, Survivor 2022 yarışmacılarını Instagram hesabından yapacağı paylaşımla açıklayacağı haberini vermişti.
Magazin 13.12.2021, 11:46 13.12.2021, 11:51
Acun Ilıcalı, seyircilerin merakla beklediği Survivor 2022 yarışmacılarını sosyal medyadan kamuoyuyla paylaştı. Zorlu parkurlarla mücadele konseptli yarışmanın yeni sezonu için net tarih belirlenmemekle birlikte ocak ya da şubat aylarında ekranlara gelmesi bekleniyor. İşte, Survivor 2022 All Star kadrosu...
SURVIVOR 2022 ALL STAR ALL STAR ÜNLÜLER TAKIMI
* Adem Kılıçcı
* Avatar Atakan (Atakan Arslan)
* Furkan Kızılay
* Mert Öcal
* Sercan Yıldırım
* Barış Murat Yağcı
* Merve Aydın
* Nagihan Karadere
* Aycan Yanaç
* Elif Yıldırım Gören
* Batuhan Karacakaya
* Sema Aydemir
* Birsen Bekgöz
SURVIVOR 2022 ALL STAR ALL STAR GÖNÜLLÜLER TAKIMI
* Gökhan Keser
* Ogeday Girişken
* Evrim Keklik
* Nisa Bölükbaşı
* Yasin Obuz
* Anıl Berk Baki
* Hikmet Tuğsuz
* Sude Burcu
* Seda Ocak
* Gizem Kerimoğlu
* Berna Keklikler
* Ardahan Uzkanbaş
* Berkan Karabulut
SURVİVOR 2022 ALL STAR NE ZAMAN, HANGİ KANALD?
Her yıl genellikle 'ocak' ve 'şubat' aylarında başlayan yarışma programının 2022 yılında ne zaman başlayacağı seyirciler arasında merak konusu. Bir sürpriz olmazsa programın ocak ya da şubat ayı sonunda TV8'de başlaması bekleniyor.
Kaynak: Karar
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|Takımlar
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|8. Galatasaray
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|P
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|30
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|27
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|15
|25
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|15
|25
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|15
|23
|8. Kocaelispor
|15
|23
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|15
|23
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
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|16
|20
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|15
|19
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|15
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|15. Manisa FK
|16
|18
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|15
|17
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|15
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|15
|13
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|15
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|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|16
|37
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|16
|36
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|16
|28
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|16
|27
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|16
|26
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|14
|25
|8. Leicester City
|16
|22
|9. Wolverhampton
|16
|21
|10. Brentford
|16
|20
|11. Brighton
|15
|20
|12. Crystal Palace
|16
|19
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|16
|19
|14. Everton
|16
|18
|15. Leeds United
|16
|16
|16. Southampton
|16
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Atletico Madrid
|16
|29
|5. Real Sociedad
|17
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|16
|24
|9. Espanyol
|17
|23
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|17
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