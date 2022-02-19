Brad Pitt'ten Angelina Jolie'ye şato davası

Hollywood sinemasının ünlü isimlerinden Brad Pitt ve Angelina Jolie evlenmeden önce Fransa’da satın aldıkları şato ve içindeki üzüm bağlarının hisselerinin satışı yüzünden mahkemelik oldu.

Jolie ile daha sonra boşanan Pitt, 2008 yılında birlikte satın aldıkları Fransa’nın güneyindeki Miraval Şatosu’nun hisselerini kendisinden habersiz sattığı için eski karısı aleyhine dava açtı.

2014 yılında şu anda mahkemelik oldukları şatoda evlenen çift, 2016 yılında boşanmıştı. Ünlü çiftin, bu dava dışında 6 çocuklarının velayeti de içinde olmak üzere yargıya taşınmış başka davaları da bulunuyor.

Kaliforniya’da davayı açan Pitt, Miraval’da kendilerine ait hisseleri birbirlerinin karşılıklı rızası olmadan satılmaması konusunda yaptıkları ikili anlaşmayı Jolie’nin ihlal ettiği suçlamasında bulundu.

Jolie, ekim ayında buradaki hisselerini Rus oligark Yuri Shefler tarafından kontrol edilen Lüksembourg merkezli içki üreten bir şirkete satmıştı.

Pitt yaptığı başvuruda, Jolie’yi hisselerin satışını anlaşma gereği ilk olarak kendisine önermemekle suçladı.

Pitt’in avukatları Jolie’nin Miraval’a yatırım yapmayı uzun süre önce durdurduğunu belirterek, müvekillerinin ise şarap üretimi için para ve emek harcayarak yatırım yapmayı sürdürüp burayı daha fazla gelir getiren bir şirket haline getirdikleri görüşünü dile getirdi.

Yaptığı başvuruda jürinin şikayetiyle ilgili karar vermesini isteyen Pitt, 2008 yılında burasının küçük, kar getirmeyen ve yatırıma ihtiyacı olan bir şirket olduğunu savundu.

Şato ve içindeki üzüm bağını 2008 yılında 25 milyon euro karşılığı satın alındığında Pitt yüzde 60, Jolie ise yüzde 40 hisseye sahip olmuştu.

Başvuruda Pitt’in daha sonraki yıllarda buraya yatırım yapmayı sürdürerek, hissesiyle kıyaslandığında oran olarak daha fazla para harcamaya devam ettiği kaydedildi.

Şato ve bağlar 2013 yılında 3 milyon euro gelir getirirken, geçen sene bu gelirin 50 milyon euroya çıktığı aktarıldı. Pitt ve Jolie’nin üçü biyolojik, üçü evlatlık olmak üzere 6 çocukları bulunuyor.

Kaynak: Euronews