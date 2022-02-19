banner38

Brad Pitt'ten Angelina Jolie'ye şato davası

Brad Pitt, 2008 yılında birlikte satın aldıkları Fransa’nın güneyindeki Miraval Şatosu’nun hisselerini kendisinden habersiz sattığı için eski karısı Angelina Jolie aleyhine dava açtı.

Magazin 19.02.2022, 17:03 19.02.2022, 17:06
Brad Pitt'ten Angelina Jolie'ye şato davası

Hollywood sinemasının ünlü isimlerinden Brad Pitt ve Angelina Jolie evlenmeden önce Fransa’da satın aldıkları şato ve içindeki üzüm bağlarının hisselerinin satışı yüzünden mahkemelik oldu.

Jolie ile daha sonra boşanan Pitt, 2008 yılında birlikte satın aldıkları Fransa’nın güneyindeki Miraval Şatosu’nun hisselerini kendisinden habersiz sattığı için eski karısı aleyhine dava açtı.

2014 yılında şu anda mahkemelik oldukları şatoda evlenen çift, 2016 yılında boşanmıştı. Ünlü çiftin, bu dava dışında 6 çocuklarının velayeti de içinde olmak üzere yargıya taşınmış başka davaları da bulunuyor.

Kaliforniya’da davayı açan Pitt, Miraval’da kendilerine ait hisseleri birbirlerinin karşılıklı rızası olmadan satılmaması konusunda yaptıkları ikili anlaşmayı Jolie’nin ihlal ettiği suçlamasında bulundu.

Jolie, ekim ayında buradaki hisselerini Rus oligark Yuri Shefler tarafından kontrol edilen Lüksembourg merkezli içki üreten bir şirkete satmıştı.

Pitt yaptığı başvuruda, Jolie’yi hisselerin satışını anlaşma gereği ilk olarak kendisine önermemekle suçladı.

Pitt’in avukatları Jolie’nin Miraval’a yatırım yapmayı uzun süre önce durdurduğunu belirterek, müvekillerinin ise şarap üretimi için para ve emek harcayarak yatırım yapmayı sürdürüp burayı daha fazla gelir getiren bir şirket haline getirdikleri görüşünü dile getirdi.

Yaptığı başvuruda jürinin şikayetiyle ilgili karar vermesini isteyen Pitt, 2008 yılında burasının küçük, kar getirmeyen ve yatırıma ihtiyacı olan bir şirket olduğunu savundu.

Şato ve içindeki üzüm bağını 2008 yılında 25 milyon euro karşılığı satın alındığında Pitt yüzde 60, Jolie ise yüzde 40 hisseye sahip olmuştu.

Başvuruda Pitt’in daha sonraki yıllarda buraya yatırım yapmayı sürdürerek, hissesiyle kıyaslandığında oran olarak daha fazla para harcamaya devam ettiği kaydedildi.

Şato ve bağlar 2013 yılında 3 milyon euro gelir getirirken, geçen sene bu gelirin 50 milyon euroya çıktığı aktarıldı. Pitt ve Jolie’nin üçü biyolojik, üçü evlatlık olmak üzere 6 çocukları bulunuyor.

Kaynak: Euronews

#Brad Pitt #Angelina Jolie #şato #dava
Yorumlar (0)
banner35
11
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 25 49
3. Başakşehir 25 43
4. Adana Demirspor 25 41
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Kayserispor 26 36
10. Gaziantep FK 24 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Giresunspor 26 27
17. Göztepe 25 27
18. Rizespor 26 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 24 22
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 25 37
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 24 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 24 28
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 25 25
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14