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Brad Pitt, kendisi için dünyanın en yakışıklı erkeğin kim olduğunu açıkladı

Vogue Dergisi'ne konuşan 58 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, kendisi için dünyanın en yakışıklı erkeğinin kim olduğunu söyledi.

Magazin 23.09.2022, 18:01
Brad Pitt, kendisi için dünyanın en yakışıklı erkeğin kim olduğunu açıkladı

Pitt, geçmiş ve bugün için hep aynı kişiyi dünyanın en yakışıklı erkeği olarak gördüğünü ifade etti.

"En yakışıklı oyuncu George Clooney"

Brad Pitt, o kişinin ise yakın arkadaşı olan George Clooney'nin ismini verdi. Pitt, "Bugün için birinin adını vereceksem 'George Clooney' demek zorundayım, çünkü neden olmasın!" diye konuştu.

"En İyi Oyuncu Paul Newman"

#Brad Pitt #George Clooney
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