Boşanma sonrası Tuğçe Demirbilek'ten imalı paylaşım!

Masterchef Türkiye’nin sevilen jürisi Danila Zanna, geçtiğimiz günlerde Tuğçe Demirbilek’ten tek celsede boşandı. 9 yıllık evliliğin ardından çiftin çocukları Zeno Zanna hakkında ortak velayet kararı çıktı.

2012 yılında hayatlarını birleştiren çiftin çocukları 2013 yılında dünyaya geldi. 9 yıl evli kalan çift, fikir ayrılıkları nedeniyle boşandıklarını açıkladı.

Boşanma sürecinde çift hakkında çeşitli söylentiler ortaya atıldı. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorusu üzerine Danilo Zanna, "Üzüldüm. Her şey yolunda" dedi.

Zanna'ın avukatı Altın Mimir ise, "Tanıkların müşterek çocukları var, anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları arkadaşlıkları devam edecek oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.

Boşanma süreci boyunca sessiz kalmayı tercih eden Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek ikilisi sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Tuğçe Demirbilek’in yıllar önce paylaştığı bir şiiri yeniden sosyal medya hesabından paylaşması, “Bu sözler acaba Danilo Zanna’ya mı?” sorusunu akıllara getirdi.

İşte Tuğçe Demirbilek’in o paylaşımı…

“Kimseye,

Kimsenin bilmediği bir oyunu oynamayın,

Yağmurunu yırtmayın,

Duasına basmayın,

Kimsenin kalbini

Bulmayacağı bir yere gömmek için çalmayın,

Aslında hayat

Dinler tarihinden uzun,

Ölmekten kısa,

Ve rüyalarda olup biten her şeyden de daha tuhaftır

Anlayın!”